Победа республиканцев в США ставит экономику на путь быстрого экономического роста и высокой инфляции

Согласно нескольким экономическим прогнозам, победа республиканцев на выборах 2024 года может привести к более быстрому экономическому росту, более высокой инфляции и повышению процентных ставок в ближайшие годы.
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