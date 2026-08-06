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ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

В течение суток были поражены также логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ 6 августа 2026 года, в четверг.

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