ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

В течение суток были поражены также логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ 6 августа 2026 года, в четверг.