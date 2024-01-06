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Обнаруженный императорский храм открывает переход от язычества к христианству

Обнаруженный императорский храм открывает переход от язычества к христианству

Археологи объявили об обнаружении императорского культового храма в итальянском городе Спелло. Храм был обнаружен во время раскопок в Спелло, древнем городе на вершине холма, расположенном более чем в 70 милях (~ 112 км) к северу от Рима.

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