Обнаруженный императорский храм открывает переход от язычества к христианству

Археологи объявили об обнаружении императорского культового храма в итальянском городе Спелло. Храм был обнаружен во время раскопок в Спелло, древнем городе на вершине холма, расположенном более чем в 70 милях (~ 112 км) к северу от Рима.
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