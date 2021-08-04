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Вышел на крыльцо – а там Путин! Александр Гордон вспомнил пару моментов из своей жизни

Вышел на крыльцо – а там Путин! Александр Гордон вспомнил пару моментов из своей жизни

Александр Гордон. Кадр: вДудь. YouTube Лидия ГубинаВедущий ток-шоу “Мужское и женское” на Первом канале Александр Гордон дал большое интервью ютуб-блогеру Юрию Дудю, в котором рассказал много интересных моментов из своей богатой событиями биографии.

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