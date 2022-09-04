Театр абсурда

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В администрации США ненавидят русских на животном уровне

В администрации США ненавидят русских на животном уровне

Обременённые патологической русофобией правительственные круги США в своей иррациональной ненависти уже не могут адекватно оценивать ситуацию, заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов в эфире интернет-канала «PolitWera».

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