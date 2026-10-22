В основном классе победили генофондные кобылы Фея и Орлик, а в хобби-классе — жеребец Кумач. Всего в России насчитывается свыше 550 голов мезенской породы, почти половина — в Архангельской области.
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