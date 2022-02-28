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Сергей СЕМАК: Абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам

Сергей СЕМАК: Абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам

«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча - могли этого не допускать, - итожил победу над «Рубином» в 19-м туре РПЛ (3:2) наставник «Зенита».

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