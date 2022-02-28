Сергей СЕМАК: Абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам

«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча - могли этого не допускать, - итожил победу над «Рубином» в 19-м туре РПЛ (3:2) наставник «Зенита».
Популярные статьи
- Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла IJF, Кубок Европы в Оренбурге отменен
- «Задоров – типичное дитя 90-х. Таких надо лечить. Сколько бы он не клевал Россию, своим в Америке все равно не будет», - Кожевников жёстко ответил защитнику «Калгари»
- К бойкоту российских лыжников со стороны норвежских спортивных чиновников. Забыли они Гитлера
Свежие комментарии