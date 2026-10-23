В Москве завершили ремонт фасада главного здания Киностудии Горького, сообщил Сергей Собянин. Построенное в 1939 году на улице Сергея Эйзенштейна сооружение выполнено в стиле сталинского ампира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Задержана пособни...
- Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым