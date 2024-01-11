Западные соцслужбы отнимают детей у украинских беженок, сообщает "Страна". Так, в Британии полиция забрала дочь Виктории Щелко, потому что она отказалась жить в предоставленном лондонскими властями клоповнике.
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