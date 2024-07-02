Роскомнадзор за первое полугодие ограничил доступ к 34 тыс. фишинговых сайтов

Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие 2024 года ограничил доступ к 33,8 тысячам фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.
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