Диетологи назвали людям в возрасте эффективные способы сбросить вес. Как сообщает Eat This, Not That!, со старением у человека меняется гормональный фон, замедляется метаболизм и уменьшается мышечная масса — эти факторы могут негативно повлиять на фигуру, однако существует несколько простых правил, которые помогут сохранить форму и похудеть.