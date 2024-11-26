Труба на дне Балтики может стать ключевым компромиссом между Россией и США

Вчера вечером газета Wall Street Journal сообщила, что финансист из Майами пытается незаметно купить газопровод «Северный поток — 2», если он в ближайшем будущем будет выставлен на аукцион в Швейцарии в рамках процедуры банкротства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии