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Рубио заявил, что США могут прекратить попытки урегулирования конфликта на Украине

Рубио заявил, что США могут прекратить попытки урегулирования конфликта на Украине

Он подчеркнул, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь нужно сфокусироваться на другомСША прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки.

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