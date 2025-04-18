Рубио заявил, что США могут прекратить попытки урегулирования конфликта на Украине

Он подчеркнул, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь нужно сфокусироваться на другомСША прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки.