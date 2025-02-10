Сыгран шестой тур чемпионата Коста-Рики по шахматам среди женщин

Во главе турнирной таблицы в чемпионате Коста-Рики по шахматам среди женщин в Сан-Хосе (Коста-Рика) идут сразу три шахматистки после шестого тура 9 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.