Сыгран шестой тур чемпионата Коста-Рики по шахматам среди женщин

Во главе турнирной таблицы в чемпионате Коста-Рики по шахматам среди женщин в Сан-Хосе (Коста-Рика) идут сразу три шахматистки после шестого тура 9 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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