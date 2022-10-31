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Жена Карпова о травме гроссмейстера: «Небольшая гематома. Но мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается»

Супруга шахматиста Анатолия Карпова рассказала об обстоятельствах, при которых он получил травму.  «В субботу мы с ним вышли из подъезда.

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