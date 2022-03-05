Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций

Сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте сообщил о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций.