Вероятной причиной массового отравления в ресторане «Токио-City» на проспекте Сизова стала поставка некачественной партии продуктов от одного из поставщиков.
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Вероятной причиной массового отравления в ресторане «Токио-City» на проспекте Сизова стала поставка некачественной партии продуктов от одного из поставщиков.