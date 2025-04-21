«В полной темноте, под бомбами, 900 раненых в поезде...»

Как в годы Великой Отечественной войны работали железнодорожники. Аркадий Шайхет/РИА Новости Трудно представить себе жизнь страны без железной дороги и сейчас, но в 1941 году перед железнодорожниками встали задачи, не решив которые невозможно было защищать Родину.