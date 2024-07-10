Киев хочет добиться отмены ограничений на удары по России оружием США

Украинская делегация в Вашингтоне, находящаяся там в связи с саммитом НАТО, снова планирует обратиться к властям США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.
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