«М.Видео» пока не планирует выкупать акции у нерезидентов из недружественных стран

Компания «М.Видео» пока не планирует совершать обратный выкуп акций у нерезидентов из недружественных стран, и данный вопрос не стоит на повестке дня, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления финансового директора группы Анны Гармановой.
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