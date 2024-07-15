Испания завоевала четвертый титул чемпиона Европы, Ламин Ямал - лучший молодой игрок

Сборная Испании завоевала титул чемпиона Европы, обыграв команду Англии со счетом 2:1 в финальном матче, который состоялся на стадионе "Олимпиастадион" в Берлине под руководством главного судьи Франсуа Летексье.
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