Юрий Ильинов

Трамп: Украине стоит приготовиться к значительному сокращению военной помощи от США Украина больше не будет получать тех объемов военной помощи от США, как от демократов, новая администрация Белого дома не собирается снабжать режим Зеленского оружием и боеприпасами. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. После инаугурации Трамп не намерен поддерживать Украину военным путем, объемы помощи будут сокращены значительно, но подробности новый президент США не раскрыл. По его словам, киевской хунте не стоит рассчитывать на те объемы военной помощи, которые были при Байдене. При этом президент США снова подтвердил свой настрой на полное завершение конфликта на Украине, но заявлений о том, что сделает это в любом случае, уже не звучат. Если я смогу, - добавил он. Ранее Трамп призвал срочно ввести режим прекращения огня на линии фронта и прекратить конфликт. Зеленский на это отреагировал отказом, заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, лучше всего — вступление в НАТО. В России внимательно изучили призыв Трампа, заявив, что готовы к переговорам, но всё зависит от Украины, которая до сих пор отказывается от диалога. Условия мирных переговоров были озвучены Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет позицию, - заявил Песков.