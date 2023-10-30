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Не случайность: На видеозаписи смерти хоккеиста рассмотрели жуткое

Не случайность: На видеозаписи смерти хоккеиста рассмотрели жуткое

Прямо во время матча трагически погиб известный британский хоккеист Адам Джонсон. Изначально говорилось, что игрок команды соперника случайно рассёк ему горло лезвием конька, но потом опубликовали видеозапись, которая свидетельствует – роковой удар был намеренным.

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