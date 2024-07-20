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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о молодежном хоккее: «КХЛ надо менять информационную политику. Главная тема июля в СМИ – массовый допинг в «Толпаре»

Ранее РУСАДА временно отстранило 10 игроков «Толпара» из-за мельдония в допинг-пробах игроков. «Даже мне, представителю старой школы, понятна огромная роль рекламы нашей молодежи.

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