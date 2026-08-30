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Алинә Заһитова Казанда фигуралы шую мәктәбен ачуда катнашты

Алинә Заһитова Казанда фигуралы шую мәктәбен ачуда катнашты

Бүген Казанда фигуралы шую мәктәбе ачылды. Ачылыш тантанасында тамашачыларга Олимпия чемпионы Алинә Заһитова мөрәҗәгать итте.

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