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Телеканал «Моя Планета»

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Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Церковь нужна там, где живут люди, а здесь и зайти помолиться некому. Тут бы РПЦ подумать, нужно, может есть смысл вл...Заброшенный храмо...
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