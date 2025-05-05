Владелец производства рязанского кефира, который пьёт Путин, рассказал о поставках в Кремль

По его словам, он догадывался, для кого закупается продукция.Сергей Турта, владелец компании «Эковакино», кефир производства которой оказался в холодильнике у президента России Владимира Путина, рассказал о поставках в Кремль.
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