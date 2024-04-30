Почему армяне готовы отдать свою землю Азербайджану

"Не лечи без запроса" говорят в медицине, если человек выбрал смерть от онкологии, то он имеет на это право. Что касается почему - это вопрос риторический, за что украинцы отдали "неньку" - "за кусочек пирожка и кусочек сыра", так говорилось в детской считалке.

Сергей Лазарев

Вспомните "Маугли" Р. Киплинга, кстати расиста до мозга костей, там хитрые обезьяны, покорились мудрому и сильному КА, ничего не напоминает? А теперь вспомним нашу классику - Буратино. слова Б. Окуджавы, Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На хвастуна не нужен нож, ему немного подпоешь - И делай с ним, что хошь! Покуда живы жадины вокруг, Удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На жадину не нужен нож, Ему покажешь медный грош - И делай с ним, что хошь! Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.