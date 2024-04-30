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Почему армяне готовы отдать свою землю Азербайджану

Почему армяне готовы отдать свою землю Азербайджану

В Армении бушуют протесты против процесса делимитации границ и передачи Азербайджану нескольких сел в регионе Тавуш.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Нужно помочь армянии, выслать всех армянцев спасать свою страну
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6 час.
Сергей Лазарев
&quot;Не лечи без запроса&quot; говорят в медицине, если человек выбрал смерть от онкологии, то он имеет на это право.                                            Что касается почему - это вопрос риторический, за что украинцы отдали &quot;неньку&quot; - &quot;за кусочек пирожка и кусочек сыра&quot;, так говорилось в детской считалке.
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3 час.
Сергей Лазарев
Вспомните &quot;Маугли&quot; Р. Киплинга, кстати расиста до мозга костей, там хитрые обезьяны, покорились мудрому и сильному КА, ничего не напоминает?                                                                                                  А теперь вспомним нашу классику - Буратино.                                                                                         слова Б. Окуджавы,                                                    Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На хвастуна не нужен нож, ему немного подпоешь - И делай с ним, что хошь! Покуда живы жадины вокруг, Удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На жадину не нужен нож, Ему покажешь медный грош - И делай с ним, что хошь! Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки.
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3 час.

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