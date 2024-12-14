Кот Мостик: Знакомьтесь, внештатный советник по работе со СМИ Администрации Симферополя — кот Мостик

Знакомьтесь, внештатный советник по работе со СМИ Администрации Симферополя — кот МостикВот такой сюрприз для меня подготовил Филимон! Удостоверение получил из рук заместителя главы администрации Александра СеменченкоГорд собой и благодарен за доверие.
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