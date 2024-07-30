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Политика как она есть

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Военкор объяснил, зачем командир «Азова» разрешил бойцам вырезать украинцев

Военкор объяснил, зачем командир «Азова» разрешил бойцам вырезать украинцев

Приказ командира «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) убивать на месте всех, кто подозревается в поджоге автомобилей военных, очень удобен, написал в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

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