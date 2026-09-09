Модернизацию театров в Москве завершат до конца 2027 года

В Москве в 2026 году завершена модернизация двух театров, включая театр Моссовета и "Новую Оперу". Работы идут еще на пяти объектах, включая Театр Сатиры и Театр Табакова, завершение планируется в 2027 году, сообщил Алексей Фурсин, глава департамента культуры.
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