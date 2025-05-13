В одном российском городе решили избавиться от всех свалок

В Рязани решили ликвидировать все стихийные свалки до конца года, сообщает «МК-Рязань». Управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани объявило тендер на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города, информация размещена на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок».