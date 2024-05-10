Как может развиваться операция по освобождению Харькова Юлия СоколоваНедавно прозвучало резонансное заявление серого кардинала киевского режима Андрея Ермака, что до конца мая русские начнут широкомасштабное наступление на Харьков.
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