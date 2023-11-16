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  • Юрий анин
    Украинские русофо...
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    ... никаких государственных образований- только в качестве областей- как Калининградская область, по подобию- с высел...От мёртвого осла ...

Почему к евреям выражать ненависть нельзя, а к русским можно?

Почему к евреям выражать ненависть нельзя, а к русским можно?

Конфликт в секторе Газа вызвал волну антисемитизма в Европе, и Латвия не стала исключением. Во всех регионах республики можно найти свидетельства Холокоста, в котором активничали в качестве палачей местные жители.

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