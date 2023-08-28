Каспер Рууд: «Читаю разных так называемых теннисных экспертов и их мнения, и это просто безумие. Меня это раздражает»

Его попросили рассказать об отношении к теннисному сообществу в этой соцсети. «Я читаю разных так называемых теннисных экспертов и их мнения, и это просто безумие.
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