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Армения не поднимала вопрос о выводе российской базы из Гюмри — МИД РФ

Армения не поднимала вопрос о выводе российской базы из Гюмри — МИД РФ

Ереван не обращался к Москве с требованием о выводе российской военной базы, расположенной в Гюмри, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин 15 сентября, сообщают «Известия».

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