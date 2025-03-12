В России назвали потенциальное прекращение огня на Украине предпосылкой к новому обману

Предложение США и Украины о прекращении огня на 30 дней является наивным и циничным предложение, потому что даст Киеву провести дополнительную домобилизацию и восстановить запасы боеприпасов, после чего боевые действия продолжатся, считает первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.