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Моуринью: «Эспи выходит на поле с огромной мотивацией»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после победы над «Эльче» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании похвалил нападающего Карлоса Эспи, забившего победный гол в добавленное время.

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