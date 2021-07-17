ДрузьяПолитикаЗачем кошки скидывают вещиwww.popmech Зачем кошки скидывают вещи Поведение кошек зачастую не поддается логическому объяснению.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов=0=0=Юрий ИльиновСтереотипные схемы взаимодействия в сексуальных отношениях Знание этих сценариев может помочь изменить Вашу жизнь в сторону гармонии. Атлантида Если человек готов удивлять своего партнера различными «чудесами» – неожиданными находками в сексе, то это проявление Атлантиды. Сюда могут относится самые разнообразные варианты, начиная от использования немыслимого нижнего белья, до предложения любовнику шокирующих, нетрадиционных форм или мест секса. Причем речь, как правило, не идет об опробовании новых техник, развивающих сексуальную чувственность. Имеют место неожиданные действия, направленные на вызывание реакции удивления. В известном фильме «Девять с половиной недель» отношения между героями строятся по законам Атлантиды. С одной стороны, героиня легко и просто принимает любые формы сексуальных игр (хочешь завязать глаза, – пожалуйста, хочешь танец с раздеванием – без проблем). С другой стороны, во всех действиях героев заложен механизм «на вызывание удивления». Как только иссякает запас «чудесных» сюжетов любовного флирта, отношениям не на чем больше строиться, и герои расстаются. ***Юрий ИльиновИзвержение вулкана Кальбуко в ЧилиКомментировать
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