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Сокращение жиров и животного белка снижает биологический возраст за месяц

Сокращение жиров и животного белка снижает биологический возраст за месяц

Учёные из Сиднейского университета обнаружили, что даже относительно короткая корректировка рациона у людей старшего возраста способна изменить показатели, связанные с процессами старения.

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