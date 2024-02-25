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Директор библиотеки в Северодвинске подала в отставку из-за «поролонового стриптиза»

Директор библиотеки в Северодвинске подала в отставку из-за «поролонового стриптиза»

Северодвинских библиотекарей поздравили с 23 февраля «поролоновым стриптизом». Когда видео с праздника попало в сеть и разгневало мэра, они извинились, а директор учреждения написала заявление об увольнении.

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