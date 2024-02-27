30 очков Сорокина помогли «Далласу» победить «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Даллас Старз». В ночь на 27 февраля в Далласе (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
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