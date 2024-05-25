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Россия продолжает расти на турецком туристическом рынке, опережая Германию

Россия продолжает расти на турецком туристическом рынке, опережая Германию

По данным Министерства культуры и туризма Турции, число иностранных туристов, прибывших в страну в апреле 2024 года, увеличилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 611 244 человек.

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