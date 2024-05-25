Россия продолжает расти на турецком туристическом рынке, опережая Германию

По данным Министерства культуры и туризма Турции, число иностранных туристов, прибывших в страну в апреле 2024 года, увеличилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 611 244 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии