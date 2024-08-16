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Kalinka Ecosystem за год откроет более 20 филиалов по франшизе

Kalinka Ecosystem за год откроет более 20 филиалов по франшизе

Представительства компании появятся как в российских городах, так и за рубежом. В декабре 2023 года Kalinka Ecosystem объявила о запуске франшизы, открыв первое представительство по данной программе в Таиланде.

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