Kalinka Ecosystem за год откроет более 20 филиалов по франшизе

Представительства компании появятся как в российских городах, так и за рубежом. В декабре 2023 года Kalinka Ecosystem объявила о запуске франшизы, открыв первое представительство по данной программе в Таиланде.
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