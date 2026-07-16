Незлобин рассказал, как его Tesla дважды спасла от аварий в США

Александр Незлобин рассказал о том, как его Tesla дважды спасла от серьёзных аварий в США. Первый случай произошёл при выключенном автопилоте, когда машина неожиданно сменила полосу, избежав столкновения с мотоциклистом.
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