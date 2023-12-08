Производителей в РФ намерены наказывать за необоснованное подорожание продуктов

Крупным производителям стоит запретить устанавливать экономически необоснованные цены на продукты. Речь идет о случаях, когда рост стоимости товаров достиг 30% всего за 60 дней, при этом объективных экономических причин для этого не было.
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