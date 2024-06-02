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Царьград

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Агутин простился с Анастасией Заворотнюк клипом на свою песню

Агутин простился с Анастасией Заворотнюк клипом на свою песню

Трек впервые прозвучал в известном сериале, в котором музыкант снимался вместе с актрисой.Русский артист Леонид Агутин в день похорон Анастасии Заворотнюк опубликовал трогательное до слёз видео, посвятив актрисе, с которой снимался в одном сериале “Каспий 24”.

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