Агутин простился с Анастасией Заворотнюк клипом на свою песню

Трек впервые прозвучал в известном сериале, в котором музыкант снимался вместе с актрисой.Русский артист Леонид Агутин в день похорон Анастасии Заворотнюк опубликовал трогательное до слёз видео, посвятив актрисе, с которой снимался в одном сериале “Каспий 24”.