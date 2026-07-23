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Бывший офицер СБУ предсказал «очень большой» выброс компромата на Зеленского

Бывший офицер СБУ предсказал «очень большой» выброс компромата на Зеленского

Virginia Mayo/AP Прозоров: Зеленский и сторонники Федорова будут топить друг друга в компромате Алена Зиновьева Президент Украины Владимир Зеленский и сторонники экс-министра обороны страны Михаила Федорова будут «топить» друг друга в компромате, пока на заседании Верховной рады 18 августа не утвердят нового главу минобороны.

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