Бывший офицер СБУ предсказал «очень большой» выброс компромата на Зеленского

Virginia Mayo/AP Прозоров: Зеленский и сторонники Федорова будут топить друг друга в компромате Алена Зиновьева Президент Украины Владимир Зеленский и сторонники экс-министра обороны страны Михаила Федорова будут «топить» друг друга в компромате, пока на заседании Верховной рады 18 августа не утвердят нового главу минобороны.