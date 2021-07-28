Медвежий угол

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Загубленное детство: 9-летняя поступила в МГУ — какой ценой?!

Загубленное детство: 9-летняя поступила в МГУ — какой ценой?!

Родители ребёнка-вундеркинда Алисы, которая детство, похоже, не видела и сдала экзамены в МГУ — эксцентричные граждане.

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78 78
Несчастный ребенок. Она вынуждена быть и не в том месте, и не в то время. Злая ирония природы...
саша дмитренко
а ее ты,номер)) спросил??
Владимир Eвтушенко
Геть гнида.
саша дмитренко
ведущий нейрохирург америки-мальчик из советского Баку,,поступил в институт в 12 лет,,,причем признает что сестра была умнее!! но училась как все,,,,,)))))
Ирина Корнилова
Экзамены построены на воспроизведении запомненной информации - то есть у детей память хорошо развита. Но профессию психолога в 9 лет ребенок получить все равно не сможет , даже если прослушает и запомнит все лекции в институте. Ведь для того, чтобы работать психологом, нужно, как минимум стать совершеннолетней. Что толку девочке слушать о взрослых психологических проблемах, если она ещё сама ребенок и смотрит на мир глазами малыша, ничего не видевшего и не испытавшего в жизни, кроме сидения за учебниками и запоминания наизусть информации? У неё ни детства с его обычными занятиями не было, ни до подросткового возраста оан не дожила ещё, не говоря уже о взрослой самостоятельной жизни. За неё всё решают родители, а она просто "книжный червь", который впихивает в себя большое количество информации, не успевая при этом даже осмысливать её - ведь для этого нужно время и опыт. А она даже понятия не имеет, что такое думать самостоятельно, что такое проблемы выбора и самоопределения, что такое отношения и тд и тп - все те сферы жизни и проблемы, которыми занимается психология. Странно даже представить себе, что диплом психолога получит ребенок, который ещё сам будет нуждаться в опеке взрослых, будет полностью зависеть от их решений и выбора. Ну какой это психолог? Это , как учитель плавания, который не то что плавать не умеет. а воду в глаза не видел - просто много читал о том, как нужно плавать, и получит диплом, что он других плавать научит :)
Сергей Власов
Не лезьте в семью. Сами разбируться. Разберитесь у себя.
саша дмитренко
не мной сказано-дети гениальны а из школ,за редким исключением,выходит СЕРОСТЬ
Владимир Eвтушенко
По тебе видно, что ты даже не серость, а просто дерьмо.
Владимир Eвтушенко
По тебе видно, что ты даже не серость, а просто дерьмо.
78 78
И кем это сказано?
Владимир Eвтушенко
бандерлогом и кретином дмитренко.
Владимир Eвтушенко
бандерлогом и кретином дмитренко.
саша дмитренко
ищи в википедии,,помню что очень известный человек
78 78
Значит - тренируй память и копошись в своей дуропедии. И больше без ссылок не тявкай )))
Владимир Eвтушенко
Не было никакого выдающегося нейрохирурга в США , родом из Баку.
Ирина52
У ребенка отняли детство, отнимают и юность. ВУЗ - не только место получения профессии, но и место общения. При такой разнице в возрасте она обречена на одиночество. И психология, помимо знаний, требует ВЗРОСЛОСТИ. Так что учеба пройдет впустую...
Владимир Домнин
Завидуйте молча. Хотя проблема социализации будет, но не настолько остро и фатально. У нас на курсе учился похожий вундекинд, причем в советское время с более высокими стандартами.
Владимир Eвтушенко
Ты ничто в этом вопросе. Такие5 дети долго не живут - спиваются, кончают жизнь самоубийством, либо превращаются в обычных середняков. Но никогда в общество они не вписываются. Где они, все эти сотни вундеркиндов? Чт о они совершили, открыли. НИЧЕГО,
Владимир Eвтушенко
Ты ничто в этом вопросе. Такие5 дети долго не живут - спиваются, кончают жизнь самоубийством, либо превращаются в обычных середняков. Но никогда в общество они не вписываются. Где они, все эти сотни вундеркиндов? Чт о они совершили, открыли. НИЧЕГО,
novichokspb waisman
Всем не прикажешь быть НЕ ИДИОТАМИ
Владимир Eвтушенко
Изрёк идиот.
Владимир Eвтушенко
У отца лицо дебила пгмнутого.
Агрофена Иванова
То что они вундеркинды- это здорово. Видела по ТВ показывали эту семью-- дети как дети....
Агрофена Иванова
Но что не ходили в школу- которая в основном дала бы им опыт общения со своими сверстниками -это плохо--- и вот как в институте они будут общаться со студентами- смогут ли найти общий язык из-за разницы в возрасте.... ???? У меня знакомый мальчик- теперь мужчина 35 лет- не учился в школе из-за болезни--- школьное обучение-- обыкновенное- но как учился- когда сдавал экзамены учителя поражались- насколько больше знает тех - кто учится в школе..... Когда поступил в ВУЗ- ему было очень тяжело - из-за отсутствия просто опыта общения со сверстниками...... и догонял очень долго-- пока понял что к чему...и до сих пор ещё не всё понял- как люди друг к другу относятся-- Это как выйти даже не в город - а в деревню из леса- в котором прожил первую часть жизни,,,,
саша дмитренко
вонючая крыса евтюша завидует,,сам то он читать только в 10 лет научился!))))) а дураком так на всю жизнь и остался((((
Владимир Eвтушенко
вонючая крыса бандеровская дмитренко завидует,,сам то он читать только в 10 лет научился!))))) а дураком так на всю жизнь и остался((((
Владимир Eвтушенко
вонючая крыса бандеровская дмитренко завидует,,сам то он читать только в 10 лет научился!))))) а дураком так на всю жизнь и остался((((

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