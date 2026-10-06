❗️Четыре человека погибли на пожарах в Крыму за три дня С 4 по 6 октября в трёх районах республики произошли пожары: четыре человека погибли, ещё один госпитализирован с травмами.
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